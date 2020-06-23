Начальника відділу поліції у Курській області Росії звинуватили в шпигунстві на користь України – ЗМІ

Співробітники російської ФСБ затримали начальника районного відділу МВС Росії в Курській області за підозрою в державній зраді. Як повідомила 22 червня російська державна агенція ТАСС з посиланням на пресцентр ФСБ, поліцейського підозрюють у передачі секретних даних Службі безпеки України.

Яку саме інформацію чоловік буцімто передавав українським спецслужбам і коли був затриманий не повідомляється. Відомо, що кримінальну справу порушили за статтею «державна зрада».

Українська сторона наразі не коментувала ці повідомлення.

Згідно з повідомленням, затриманий – підполковник поліції Дмитро Борзенков. Він тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління МВС Золотухінського районіу Курської області. Район з Україною не межує.

За звинуваченнями у буцімто шпигунстві на користь України ФСБ регулярно затримує жителів анексованого Криму, в тому числі військовослужбовців. За межами Криму такі випадки трапляються значно рідше.