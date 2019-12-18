Розгляд апеляції на арешт колишнього американського військового перенесли на 24 грудня

Вінницький апеляційний суд переніс заплановане на 18 грудня засідання з розгляду скарги на продовження арешту колишнього американського військового Крейґа Ленґа, який у 2015 році приїхав в Україну для участі в збройному конфлікті на Донбасі на боці української армії. Як повідомив Радіо Свобода адвокат Дмитро Моргун, розгляд справи перенесли на 24 грудня.

«Ми клопотали про перенесення, у зв’язку з нашим завантаженням не могли прибути до суду», – повідомив захисник.

Нове засідання має початися 24 грудня об 11:30.

5 грудня Вінницький міський суд продовжив на два місяці арешт Ленґа. Запобіжний захід продовжений до 3 лютого 2020 року.

Захист Ленґа попросив суд вимагати від Сполучених Штатів Америки гарантій, що йому не загрожує довічне ув’язнення або смертна кара, і тільки в такому випадку дозволити екстрадувати американця до США.

Вагітна дружина ув’язненого попросила випустити чоловіка, бо він є єдиним годувальником у сім’ї. Прокуратура, зі свого боку, наполягала, що суд мав продовжити запобіжний захід.

«Офіційна перевірка не завершена. Відповіді з усіх державних органів, в які направлені запити, у повному обсязі не отримані. Державною міграційною службою заява, з якою звернувся Ленґ, офіційно не розглянута. Тому є всі підстави подальшого утримання особи під вартою і продовження строку», – заявив прокурор.

Сам Ленґ попросив у суду захисту і статус біженця. Він пообіцяв, що не буде втікати, та висловив готовність бути законослухняним і перебувати під домашнім арештом, щоб мати можливість годувати сім’ю. Крім того, колишній американський військовий поскаржився на свій стан здоров’я.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа, його підозрюють у подвійному вбивстві.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до «Правого сектору». Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

Коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із ЗСУ (після змін законодавства у квітні 2016 року перші іноземці отримують українські військові квитки). Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.