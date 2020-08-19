Росія: Симонян заперечує, що співробітники RT працюють у Мінську

Головна редакторка російського телеканалу RT (раніше – Russia Today) Маргарита Симонян стверджує, що журналісти цього медіа не працюють замість співробітників білоруського телебачення, які страйкують. Про це вона сказала в коментарі російській радіостанції «Говорить Москва».

«Ніякі співробітники RT ні на якому білоруському телебаченні не працюють. Але, якщо нас попросять допомогти, якщо нас попросять ввічливо, то ми залюбки допоможемо. Ми взагалі допомагаємо редакціям у різних країнах, від Китаю до Тунісу, робимо це багато років», – заявила Симонян.

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У Білорусі працівників державної Белтелерадіокомпанії, які підтримали протестувальників, не пускають до будівлі ТРК. Як повідомила білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на свої джерела, до студії й апаратних прибули російські фахівці – режисери, технічний персонал, оператори.

Це колишні й нинішні співробітники фінансованого державою російського пропагандистського телеканалу RT (який досі іноді називають його старою назвою Russia Today) і фрілансери.

Загальнонаціональний страйк у Білорусі почався 17 серпня. Про участь у ньому оголосили підприємства по всій країні, в тому числі МТЗ, «Гродно Азот», МАЗ, «Белшина», БМЗ, «Білоруськалій», БелАЗ у Жодіно й інші держпідприємства.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.