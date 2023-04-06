Румунія зупинила пропуск вантажівок через кордон з Україною через погоду – ДПСУ

Державна прикордонна служба України 6 квітня попереджає про зміни в перетині кордону з Румунією через погодні умови.

«У зв’язку з погіршенням погодних умов румунська сторона тимчасово припинила пропуск через державний кордон вантажних автомобілів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, румунська дорожня поліція заборонила проїзд транспорту від пунктів пропуску «Дяківці-Раковець», «Порубне-Сирет» та «Красноїльськ-Вікову де Сус» до міст Сірет та Сучава через снігові замети й незадовільний стан доріг на цих ділянках.

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ДПСУ закликає врахувати цю інформацію при плануванні поїздок до Румунії.

За даними Укргідрометцентру, в Чернівецькій області, яка межує з Румунією, 6 квітня слабкий дощ зі снігом. У Івано-Франківській області на 5-7 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій очікує значну сніголавинну небезпеку.