«Поширювала тенденційну інформацію»: СБУ назвала причини видворення російської журналістки

Служба безпеки України заявила 27 березня, що за її матеріалами Державна міграційна служба України ухвалила рішення щодо примусового видворення з території України російської журналістки Маргарити Бондар.

«Протягом 2018 року вона на замовлення російського пропагандистського видання ««Украина.ру», що входить до холдингу «рупора Кремля» Дмитра Кисельова, систематично поширювала в мережі Інтернет тенденційну інформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Зокрема вона публікувала недостовірні та провокативні матеріали стосовно порушення прав національних меншин представниками вітчизняних націоналістичних організацій та начебто бездіяльності української правоохоронної системи», – вказано в повідомленні.

«Згідно з експертним висновком фахівців Міністерства культури України, зміст вказаних публікацій сприяє інспіруванню міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі, дестабілізації суспільно-політичної обстановки», – додає українська спецслужба.

У повідомленні вказано, що Маргарита Бондар має залишити територію України до 31 березня. Щодо цієї особи діятиме заборона на в’їзд терміном на три роки.