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14 січня 2021, Київ 14:18
Новини | Події

Луганщина: СБУ виявила схрон з артснарядами та вибухівкою

На Луганщині Служба безпеки України виявила прихований арсенал з військовими боєприпасами.

«Зі схрону, облаштованого у лісосмузі на виїзді із Сєвєродонецька, правоохоронці вилучили 13 тротилових шашок, загальною вагою понад 5 кілограмів, і 12 артилерійських снарядів різного калібру. Також виявлено 6 гранатометних пострілів ПГ-9 та ВОГ-25 і понад 4 тисячі набоїв», – мовиться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що схованку влаштували бойовики у 2014 році.

Заходи з вилучення арсеналу співробітники СБУ проводили спільного з ДСНС.

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