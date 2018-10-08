СБУ запобігла продажу в Росію авіадвигунів з військової частини на Київщині

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України запобігли викраденню двох авіаційних двигунів з військової частини у Київській області, повідомила прес-служба СБУ 8 жовтня.

«Оперативники спецслужби у рамках розпочатого кримінального провадження встановили, що командир роти охорони військової частини підшукує клієнтів для купівлі двох двигунів до гелікоптерів МІ-8. Він пропонував через посередників агрегати покупцям за 400 тисяч гривень, серед яких, за наявною інформацією, були представники РФ», – розповіли в спецслужбі.

Зазначається, що ринкова вартість двигунів вища у кілька разів.

«Співробітники СБ України задокументували, що зловмисник організував заїзд на територію військової частини вантажівки, якою збирався транспортувати вкрадені двигуни. Правоохоронці під процесуальним керівництвом військової прокуратури Дарницького гарнізону затримали командира роти відразу після виїзду автомобіля з двигунами з території військової частини», – йдеться у повідомленні.

Затриманому оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.