Суд залучив Американське агентство глобальних медіа на сторону «Схем» у справі за позовом Богдана

Суддя Шевченківського районного суду Києва Ірина Фролова 12 листопада задовольнила клопотання адвоката ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» і залучила третьою особою на стороні відповідачів у позові голови Офісу президента Андрія Богдана проти «Схем» Американське агентство глобальних медіа (U.S. Agency of Global Media).

Адвокат ПАТ «НСТУ» Олександр Погас аргументував необхідність залучення Агенції тим, що відповідно до умов ліцензійного договору саме U.S. Agency of Global Media несе повну відповідальність за зміст програми «Схеми».

«Відповідно до умов ліцензійного договору саме Американське агентство глобальних медіа несе повну відповідальність за зміст передачі «Схеми: корупція в деталях», вступає в переговори та врегульовує всі спірні питання із будь-якою особою, що пред’явить до ПАТ «НСТУ» претензії або позови у зв’язку із реалізацією останнім прав, передбачених цим ліцензійним договором, або у випадку неможливості врегулювання спірних питань шляхом переговорів, є належним відповідачем за будь-якою судовою справою, що її може бути порушено за позовом будь-якої особи у зв'язку із реалізацією ПАТ «НСТУ» своїх прав за цим ліцензійним договором», – ішлося у заяві ПАТ «НСТУ».

U.S. Agency of Global Media – американська агенція, яка координує мовлення США на інші країни світу. До складу Американської агенції з глобальних медіа входять п’ять мереж: Голос Америки (Voice of America, VOA), Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL), Офіс телерадіомовлення Куби (Television and Radio Martí), Радіо Вільна Азія (Radio Free Asia,RFA) та Близькосхідна телерадіомовна мережа (Middle East Broadcasting Networks, MBN).

Раніше, у межах підготовчого засідання 1 жовтня, суддя відхилила клопотання адвокатів журналістів «Схем», в якому ті просили суд в установленому законом порядку витребувати докази про перельоти Андрія Богдана в Росію та в напрямку Білорусі, які журналісти отримали від своїх джерел на умовах конфіденційності та оприлюднили у своїй програмі.

У свою чергу, журналісти вважають, що відмова судді Ірини Фролової у надсиланні запитів в офіційні органи України та Росії створює перешкоди у встановленні істини в рамках судового процесу та є надуманою.

«Зазначене клоптання було відхилено суддею Фроловою з надуманих підстав, зокрема з посиланням на те, що відповідачем не дотримано порядок, встановлений п. 4 ч. 2 ст. 84 ЦПК України. Відповідачам фактично створено перешкоди у зборі доказів по справі, що може мати своїм наслідком безпідставне задоволення позовних вимог Андрія Богдана з формальних підстав. У цьому вбачається прояв певної необ’єктивності з боку судді», – сказав адвокат Анатолій Попов.

Таким чином, Наталка Седлецька через адвоката, у відповідності до норм чинного ЦПК України, заявила відвід судді Фроловій при розгляді справи за позовом Андрія Богдана до ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», самої Седлецької, журналістів Максима Савчука і Валерії Єгошиної про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Адвокатка журналістів Максима Савчука і Валерії Єгошиної Уляна Василик у судовому засіданні підтримала заяву про відвід судді. Адвокат ПАТ «НСТУ» залишив питання на розгляд суду. Адвокати Андрія Богдана заперечили проти відводу судді.

Зрештою суддя Ірина Фролова відмовила у відводі. За законом, інший склад Шевченківського суду має протягом двох днів остаточно вирішити, чи вмотивований відвід, після цього справа буде призначена до розгляду далі.

У серпні голова Офісу президента Андрій Богдан подав позов проти «Схем» – про захист честі й гідності. Відповідачами вказані головна редакторка «Схем» Наталка Седлецька та журналісти програми Максим Савчук і Валерія Єгошина, а також ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (партнер Радіо Свобода в Україні, який транслює програму).

Богдан вимагає спростувати оприлюднені журналістами дані про його перельоти в Росію та в напрямку Білорусі. А саме він оскаржує кількість здійснених перельотів – переконує, що їх було менше, ніж зазначено в матеріалі.

Також журналісти «Схем» оприлюднили дані, що Андрій Богдан був у складі урядової делегації на чолі з Миколою Азаровим, яка літала на переговори в Санкт-Петербург 19-20 листопада 2013 року. Уже наступного дня після повернення делегації з Росії український уряд різко змінив геополітичний курс у бік Росії, зупинивши підготовку до підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це рішення уряду викликало спротив українців і вилилось у Революцію гідності.

Про те, яка саме була позиція Богдана щодо зміни геополітичного курсу в бік Росії, від нього самого дізнатися не вдалося. Він систематично відмовляється відповідати на запитання журналістів-розслідувачів. На письмовий запит в Офісі президента «Схемам» також відповіли відмовою в інтерв’ю.

Коли журналіст Радіо Свобода Сергій Андрушко намагався напряму поставити ці запитання президентові Володимиру Зеленському і керівникові його офісу Андрію Богдану під час публічного заходу, речниця президента фізично йому перешкоджала це зробити – відштовхувала журналіста та хапала за мікрофон. У цей час охоронці відтягували журналіста вбік.

Згодом Юлія Мендель заявила, що не відштовхувала журналіста, а намагалася не пустити його в «особистий простір президента».

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» виступив із заявою, в якій закликав Володимира Зеленського особисто публічно відреагувати на перешкоджання роботі журналістів з боку його речниці Юлії Мендель.

Раніше НСЖУ закликала офіс Зеленського вибачитися за дії Мендель щодо журналістів Радіо Свобода. А неформальна спільнота незалежних журналістів «Ініціатива 34» виступила з вимогою звільнення речниці президента України Юлії Мендель через «непрофесійну та неетичну» поведінку щодо журналістів.