У Тбілісі суд обирає запобіжний захід затриманим українцям – Семенченко

Суд у столиці Грузії Тбілісі розпочав засідання для обрання запобіжного заходу шістьом громадянам України, затриманим 2 грудня. Про це повідомив у Facebook 4 грудня депутат Верховної Ради з фракції «Самопоміч» Семен Семенченко.

Він називає затриманих «добровольцями, яким влаштували провокацію і підкинули зброю в готель».

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко 3 грудня звернулася до голови парламенту Андрія Парубія через повідомлення про дії депутата Семена Семенченка на території Грузії.

Геращенко просила з’ясувати, «чи правда депутат Семенченко, порушуючи правила користування дипломатичним паспортом, з дипломатичним паспортом поїхав до Грузії, де його зафіксували разом з іншими незаконно озброєними людьми».

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомив 3 грудня, що затриманим у Грузії українцям призначили адвокатів.

Міністерство внутрішніх справ Грузії 2 грудня повідомило про арешт у столиці Тбілісі шести громадян України і одного грузинського громадянина. За повідомленням, у номерах двох готелів, де жили затримані, під час обшуків вилучили пістолети «Беретта» й Макарова, саморобну автоматичну зброю і різноманітні боєприпаси.

Розслідування ведеться за пунктами статті Кримінального кодексу Грузії про «незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв». За даними міністерства, затримані нині громадяни України і Грузії прибули до країни 27 листопада. Нині триває слідство щодо конкретних цілей їхнього прибуття до Грузії, поінформували в МВС.

При цьому радник президента України Юрій Бірюков заявляв, що серед затриманих був і Семенченко, «який в останній момент утік». Блогер Андрій Дзиндзя написав, що депутатові вдалося уникнути затримання через «наявність дипломатичного паспорта». Семенченко ж наголосив, що не має «ніякої дипломатичної недоторканності» і що в Грузію він приїхав як «звичайний іноземець».

У Міністерстві закордонних справ України після перших повідомлень про затримання українців у Грузії заявили, що інформацію про це перевіряє консул України.