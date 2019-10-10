24 обстріли з боку бойовиків та 1 поранений військовий – ООС про минулу добу на Донбасі

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби 24 рази відкривали вогонь в бік позицій українських військових, при цьому один військовослужбовець зазнав поранення.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат у ЗСУ немає, вказали в штабі ООС.

Бойовики звинуватили українських військових у кількох обстрілах за минулу добу на донецькому і маріупольському напрямках.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.