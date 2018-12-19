Минулої доби бойовики 13 разів порушили режим тиші, поранено військового – штаб

Упродовж минулої доби, 18 грудня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«При цьому зафіксовано чотири випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Зокрема, ворог здійснив обстріли з артилерії калібру 122 міліметрів та з мінометів калібру 120 міліметрів в районі населеного пункту Новотошківське та 82 міліметрів в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Павлопіль на Маріупольському напрямку. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Славне, Авдіївка, Піски - на Донецькому напрямку, а також поблизу населеного пункту Кримське та Чермалика, Лебединського, Павлопіля на Маріупольському напрямку», – ідеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що внаслідок бойових дій один військовий отримав поранення.

Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, залучали чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 18 грудня одного окупанта було поранено. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав», – розповіли українські військові.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у трох обстрілах.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.