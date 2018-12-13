За минулу добу бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 12 грудня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

У штабі зазначили, що противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

«Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметрів по позиціях Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське – на Луганському напрямку та в районі селища Чермалик на Маріупольському напрямку. Також, російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Старогнатівка, Авдіївка, Тарамчук – на Донецькому напрямку», – ідеться у повідомленні.

Як зазначають у штабі ООС, жоден український військовий не постраждав

«За даними розвідки, протягом 12 грудня, 2 окупанти отримали поранення», – додають військові.

Протягом поточної доби, за інформацією штабу, бойовики вели вогонь з мінометів в районі населеного пункту Гнутове на Донецькому напрямку.

В угрупуванні «ЛНР» заявили, що українські військові три рази порушували режим тиші, у аналогічному угрупуванні «ДНР» звіт про хід бойових дій не публікували.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.