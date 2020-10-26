У штабі ЗСУ повідомили про одне порушення режиму тиші на Донбасі

Від початку поточної доби, 26 жовтня, на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що в районі Мар’їнки бойовики відкрили кілька черг зі стрілецької зброї.

«Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає», – наголосили у штабі.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».