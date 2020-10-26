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26 жовтня 2020, Київ 19:10
Новини | Події

У штабі ЗСУ повідомили про одне порушення режиму тиші на Донбасі

Українські військові повідомили про одне порушення режиму припинення вогню

Від початку поточної доби, 26 жовтня, на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що в районі Мар’їнки бойовики відкрили кілька черг зі стрілецької зброї.

«Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає», – наголосили у штабі.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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