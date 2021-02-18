Від початку доби бойовики двічі порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 18 лютого, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з великокаліберного кулемета. А неподалік Шумів російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, стрілецької та снайперської зброї», – мовиться у повідомленні.

У штабі наголосили, що військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника. Бойових втрат протягом доби не було.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій поточної доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.