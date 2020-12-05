Минулої доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 4 грудня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Поблизу Водяного ворог вів вогонь в напрямку українських позицій із артилерійських систем 122-го калібру та мінометів 120-го калібру. Окрім того, на ділянці біля Луганського противник застосував снайперську зброю. Внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що від початку поточної доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню: біля Шумів вони вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито два обстріли збоку ЗСУ, у аналогічному угрупованні «ЛНР» звітують про три обстріли протягом минулої доби.