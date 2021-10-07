В Україні оголосили штормове попередження

В Україні на 7 жовтня оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов. Про це повідомили в Гідрометцентрі.

«7 жовтня вдень у західних (крім Закарпатської і Хмельницької областей), Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Окрім того, найближчими днями у південних, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.