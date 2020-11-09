«Слуга народу»: анкети з опитування Зеленського не знищені, результати будуть «найближчим часом»

Анкети з опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, не знищували, а його результати будуть відомі після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів, заявляє партія «Слуга народу».

Таким чином у політичній силі прокоментували інформацію про те, що анкети з відповідями учасників опитування нібито викидали на смітник.

«Серед купи якихось квитанцій та листів з облікових журналів, інших аркушів паперу бачимо декілька бланків, дійсно схожих на анкети. Це можуть бути пошкоджені бланки або ж узагалі надруковані кимось копії анкет. Жодних печаток чи позначок на них не видно. Такі анкети можна було роздрукувати спеціально на будь-якому принтері», – заявляє пресслужба правлячої партії.

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За твердженням «Слуги народу», відповіді українців на п’ять питань від Зеленського вже підрахували.

«Ми презентуємо їх найближчим часом, після оприлюднення офіційних результатів місцевих виборів», – йдеться в повідомленні.

Днями в соціальних мережах почали ширитися світлини, на яких видно схожі на сміття зв’язаністоси паперу. На одній зі світлин видно позначки «5 питань», які можуть вказувати на анкети опитування Зеленського.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що одночасно з місцевими виборами в Україні відбудеться «загальнонаціональне опитування», на якому буде винесено п’ять питань. І Зеленський, і його оточення не раз заявляли, що це опитування не буде мати ніяких юридичних наслідків – хоча в партії Зеленського «Слуга народу» говорили, що зате будуть «політичні наслідки».