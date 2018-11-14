Київ від снігу чистять майже 300 одиниць техніки – автодор

У Києві працюють 287 одиниць снігоприбиральної техніки та 61 бригада з ручного прибирання, повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

«З 9:00 в усіх районах столиці автодорівці проводять роботи з обробки доріг столиці посипальними матеріалами та очищення від снігу тротуарів, зупинок громадського транспорту, підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, які обслуговують підприємства корпорації. До роботи задіяна як великогабаритна спецтехніка, так і невеликі маневрені снігоприбиральні машини, які дозволяють оперативно прибирати тротуари», – заявили на підприємстві.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 листопада попередила, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці.

На час у багатьох регіонах України вже сніжить.

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