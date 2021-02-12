Українців запитали про ставлення до Дня закоханих – 55% планують дарувати подарунки

Соціологічна група «Рейтинг» напередодні Дня Святого Валентина або Дня всіх закоханих провела опитування про ставлення українців до цього свята, яке відзначають 14 лютого.

«55% планують дарувати подарунки на День святого Валентина. За останні два роки цей показник дещо зріс (з 49% у 2019 до 55%). Водночас 43% не планують. Частіше планують дарувати подарунки чоловіки, молодші опитані та незареєстровані подружні пари», – йдеться в повідомленні.

За даними соціологів, для 43% опитаних українців важливіше бути коханими, ще 38% – кохати самим. Для молоді, чоловіків, а також людям, що перебувають у стосунках менше ніж три роки важливіше кохати самим. Натомість жінки більше надають перевагу бути коханими, вказано в дослідженні.

Опитування провлдили 6-8 лютого серед повнолітніх в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій телефонним інтерв’ю з використанням комп’ютера. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність – 2500 респондентів.