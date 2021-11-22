У Сирії залишаються 19 громадян, які чекають на евакуацію з табору «Родж» – ОПУ

Наразі в Сирії залишаються ще 19 громадян України, які чекають на евакуацію з табору «Родж», повідомила у понеділок пресслужба Офісу президента.

«За завданням президента готується чергова гуманітарна місія з повернення українців додому. Адже Україна не полишає своїх громадян у біді та завжди прийде на допомогу, де б вони не опинилися», – йдеться в повідомленні.

В ОПУ додали, що операцію щодо евакуації з Сирії 14 громадян України – трьох жінок та 11 дітей, про яку повідомлялося сьогодні раніше, спільно готували Офіс президента, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони.

«Складний переговорний процес за участю українських дипломатів тривав кілька місяців, і завдяки їхнім зусиллям громадян України вдалося повернути на батьківщину», – вказали в ОПУ.

Вранці 22 листопада до України прибули щетри родини, яких вдалося повернути з Сирії.

У жовтні Міністерство оборони повідомило про чергову, четверту операцію з евакуації громадян України з регіону північно-східної Сирії. Внаслідок неї з Сирії повернули уродженку Криму з чотирма дітьми. При цьому у відомстві планували, що п’ята евакуація буде фінальною.