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07 Жовтень 2019, Київ 07:45
Новини | Міжнародні

В Ірані зірку Instagram заарештували «за богохульство»

Сахар Табар ділилася в соцмережах фото, на яких вона прагнула виглядати максимально схожою на голлівудську акторку Анджеліну Джолі

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Влада Ірану заарештувала відому в Instagram жінку на ім’я Сахар Табар, що прославилася радикальною зміною зовнішності і намаганням виглядати, як голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Як повідомило інформаційне агентство Tasnim, відома в соціальних мережах користувачка була затримана за богохульство, підбурювання молоді до насильства і корупції. Її аккаунт в Instagram видалено.

22-річна Табар з’явилася на шпальтах світових таблоїдів торік через публікацію серії фото після пластичної операції. Хоча були повідомлення про 50 пластичних операцій зірки Instagram із майже 27-ма тисячами підписників, більшість фотографій, якими вона ділилася, були відредаговані.

Instagram – єдина велика соціальна мережа, доступна в Ірані. Facebook, Twitter та Telegram там заблоковані.

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