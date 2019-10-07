В Ірані зірку Instagram заарештували «за богохульство»

Влада Ірану заарештувала відому в Instagram жінку на ім’я Сахар Табар, що прославилася радикальною зміною зовнішності і намаганням виглядати, як голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Як повідомило інформаційне агентство Tasnim, відома в соціальних мережах користувачка була затримана за богохульство, підбурювання молоді до насильства і корупції. Її аккаунт в Instagram видалено.

22-річна Табар з’явилася на шпальтах світових таблоїдів торік через публікацію серії фото після пластичної операції. Хоча були повідомлення про 50 пластичних операцій зірки Instagram із майже 27-ма тисячами підписників, більшість фотографій, якими вона ділилася, були відредаговані.

Instagram – єдина велика соціальна мережа, доступна в Ірані. Facebook, Twitter та Telegram там заблоковані.