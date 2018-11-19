Трамп захищає рішення призупинити допомогу Пакистану

Президент США Дональд Трамп виступив на захист рішення своєї адміністрації затримати виділення сотень мільйонів доларів на військову допомогу Пакистану.

В інтерв’ю Fox News, оприлюдненому ввечері 18 листопада, Трамп звинуватив Ісламабад у переховуванні засновника угруповання «Аль-Каїда» Усами бін Ладена, який був убитий у 2011 році під час операції американських спецпризначенців у пакистанському місті Абботтабад. Резиденція бін Ладена розташовувалася на незначній відстані від однієї з найпрестижніших військових академій Пакистану.

Раніше у 2018 році Трамп у мережі Twitter писав, що «Сполучені Штати нерозсудливо надали Пакистану понад 33 мільярди доларів допомоги впродовж останніх 15 років, а вони (влада Пакистану – ред.) не дали нам нічого, крім брехні та обману, сприймаючи наших лідерів як дурнів».

Цього року Трамп скоротив військову допомогу Пакистану на суму близько 800 мільйонів доларів, заявивши, що Ісламабад робить недостатньо для ліквідації на території країни безпечних притулків для бойовиків руху «Талібан» і мережі «Хаккані».

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!