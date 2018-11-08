Туск відвідає України на початку наступного року – Порошенко

Голова Європейської Ради Дональд Туск відвідає Україну на початку наступного року. Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

«Я запросив лідерів Євросоюзу відвідати Україну і це запрошення було прийняте. Дональд Туск відвідає Україну на початку наступного року, і очікується дуже активний діалог особливо напередодні Саміту Євросоюзу, де буде вирішуватися питання про продовження санкцій (проти Росії, – ред.)», – ідеться у повідомленні.

Президент перебуває з офіційним візитом у Фінляндії, де і зустрівся з Дональдом Туском.

«У контексті підготовки до виборів в Україні та Європейському Союзі у 2019 році Петро Порошенко та Дональд Туск визнали необхідність посилення координації зусиль України та ЄС у протидії зовнішньому втручанню з боку Росії шляхом кібератак, дезінформації та підривної діяльності», – ідеться у повідомленні прес-служби президента.

Черговий саміт ЄС має відбутися 13 грудня. Очікується, що лідери Євросоюзу розглянуть питання продовження санкцій проти Росії ще на півроку.

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