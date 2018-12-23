У Карпатах на Івано-Франківщині згорів готель, одна людина загинула – ДСНС

В урочищі Діл села Яблуниця поблизу Яремчого на Івано-Франківщині виникла пожежа в приміщенні готелю «Простоквашино», повідомляє обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією відомства, від найближчого підрозділу рятувальників до місця пожежі було близько 25 кілометрів.

Персоналу готелю вдалося евакуювати жителів ще до прибуття пожежників, але пізніше, під час розбору конструкції готелю на місці пожежі, там виявили тіло людини, зазначили у ДСНС.

«До ліквідації пожежі залучались підрозділи Державної пожежно-рятувальної частини №9 міста Яремче, №11 міста Надвірна, №12 селища Верховина, Державного пожежно-рятувального поста селища Делятин, Місцевої пожежної команди села Поляниця та Добровільної пожежної дружини ТК «Буковель». На місці пожежі працював оперативний штаб», – мовиться у повідомленні.

За даними відомства, наразі пожежу ліквідували, її причини становлюються.