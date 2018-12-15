У заходах навколо Об’єднавчого собору взяли участь близько 35 тисяч людей – поліція

Близько 35 тисяч людей взяли участь в акціях на Софійській та Михайлівській площах, повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко. За його даними, порядок у цей день забезпечували 4 тисячі правоохоронців.

«Сьогодні день пройшов спокійно, не було суттєвих проблем і надзвичайних ситуацій. Затримали лише двох осіб, які намагалися пройти з холодною зброєю на місце проведення заходу. Люди, які перебували на Михайлівській та Софійській площах, із порозумінням ставилися до всіх поліцейських заходів, не виникало суперечок і конфліктів – усі розуміли, що і поверхневі перевірки, і перевірки транспорту та будівель здійснювалися для їх безпеки», – цитує Крищенка прес-служба відомства на своєму сайті.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об'єднавчий собор зі створення єдиної Української помісної православної церкви, який оголосив про об’єднання церков-учасниць та обрав своїм предстоятелем митрополита Епіфанія.

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Всього було 200 учасників Собору, їм запропонували перелік з усіх архієреїв, які брали участь у цьому заході, окрім патріарха Філарета і митрополита Макарія. Відбувалося два тури голосування.

У «другий тур» вийшли митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Сергій Думенко) від УПЦ КП і митрополит Вінницький і Барський Симеон (Володимир Шостацький) від УПЦ (МП).

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