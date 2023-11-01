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Угорщина заборонила підліткам відвідувати виставку World Press Photo через фото ЛГБТК+

Одне із зображень World Press Photo філіппінського фотографа Ханни Реєс Моралес, яке викликало реакцію уряду Угорщини
Одне із зображень World Press Photo філіппінського фотографа Ханни Реєс Моралес, яке викликало реакцію уряду Угорщини

Влада Угорщини заборонила людям молодшим за 18 років відвідувати цьогорічну виставку World Press Photo у Будапешті. Правопопулістський уряд встановив, що деякі фотографії порушують суперечливий закон, який обмежує ЛГБТК+ контент, повідомляє агентство AP.

Через набір із п’яти фотографій філіппінського фотожурналіста ультраправий угорський законодавець подав скаргу до Міністерства культури країни, яке виявило, що світлини порушують закон Угорщини, який забороняє демонстрацію ЛГБТК+ контенту неповнолітнім.

На фотографіях, які документують спільноту літніх ЛГБТК+ людей на Філіппінах, зображено деяких членів спільноти з макіяжем і одягнених у жіночий одяг.

Престижну всесвітню фотовиставку, яка демонструється в Національному музеї Угорщини в Будапешті, щороку відвідує понад чотири мільйони відвідувачів з усього світу.

Представники World Press Photo назвали тривожним те, що серія фотографій, «яка є настільки позитивною й інклюзивною», стала мішенню для уряду Угорщини. Там зауважили, що це був перший випадок, коли одна з виставок зіткнулася з цензурою в Європі.

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