Угорщина заборонила підліткам відвідувати виставку World Press Photo через фото ЛГБТК+

Влада Угорщини заборонила людям молодшим за 18 років відвідувати цьогорічну виставку World Press Photo у Будапешті. Правопопулістський уряд встановив, що деякі фотографії порушують суперечливий закон, який обмежує ЛГБТК+ контент, повідомляє агентство AP.

Через набір із п’яти фотографій філіппінського фотожурналіста ультраправий угорський законодавець подав скаргу до Міністерства культури країни, яке виявило, що світлини порушують закон Угорщини, який забороняє демонстрацію ЛГБТК+ контенту неповнолітнім.

На фотографіях, які документують спільноту літніх ЛГБТК+ людей на Філіппінах, зображено деяких членів спільноти з макіяжем і одягнених у жіночий одяг.

Престижну всесвітню фотовиставку, яка демонструється в Національному музеї Угорщини в Будапешті, щороку відвідує понад чотири мільйони відвідувачів з усього світу.

Представники World Press Photo назвали тривожним те, що серія фотографій, «яка є настільки позитивною й інклюзивною», стала мішенню для уряду Угорщини. Там зауважили, що це був перший випадок, коли одна з виставок зіткнулася з цензурою в Європі.