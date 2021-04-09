Фехтування: Україна виграла історичну нагороду на юніорському чемпіонаті світу

У столиці Єгипту Каїрі триває чемпіонат світу серед юніорів та кадетів. У командній рапірі збірна України (Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова та Катерина Буденко) боролася за бронзову нагороду проти команди з Румунії. Зустріч завершилася перемогою українок – 45:29.

«Синьо-жовті» вперше в історії виграли командну нагороду на юніорському чемпіонаті світу з фехтування у рапірі.

На шляху до нагороди збірна України виграла у команд Бразилії (45:21) та Польщі (45:41), а у півфіналі українки поступилися росіянкам (37:45).

Це вже друга нагорода збірної України на цьогорічному чемпіонаті світу серед юніорів. Раніше бронзовою призеркою стала шаблістка Валерія Проченко.