Потерпілі в римському метро українці перебувають у лікарні – МЗС

Постраждалі 23 жовтня в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік, повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

«Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки», – ідеться в повідомленні дипломатів у мережі Twitter.

Керівник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич уточнив «Громадському», що в інциденті в метро постраждали четверо громадян України.

До 30 вболівальників російського футбольного клубу ЦСКА постраждали в столиці Італії Римі через поломку ескалатора на станції метро.

Італійська поліція заявила, що одна людина перебуває в критичному стані.

Видання La Repubblica пише, що ескалатор зламався після того, як уболівальники, що прибули на матч Ліги чемпіонів проти італійської «Роми», почали стрибати.