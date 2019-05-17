Гуайдо: Норвегія хоче бути посередником у врегулюванні кризи у Венесуелі

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо підтвердив, що направив представників до Норвегії, щоб приєднатися її її спроб виступити посередником із вирішення кризи у південноамериканській країні. Водночас він заперечив прямі переговори з урядом президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

«У Норвегії є декілька представників», – сказав Гуайдо на мітингу своїх прихильників у Каракасі 16 травня.

За його словами, сторони в Норвегії намагаються виступити посередниками у врегулюванні кризи, але ніяких домовленостей не було досягнуто, а переговори з представниками уряду не проводяться.

«Немає ніяких переговорів. Це намагання Норвегії стати посередником, що триває місяцями. Це було друге запрошення до Осло. Все інше – це спекуляції», – цитує Гуайдо венесуельський щоденник El Nacional.

Це – перше офіційне підтвердження того, що в норвезькій столиці Осло тривають зусилля для припинення багатомісячної боротьби за владу між соціалістичним урядом Мадуро й опозиційними Національними зборами Венесуели.

«Ми не можемо ані підтвердити, ані заперечити участь Норвегії в мирному процесі або ініціативах із діалогу», – заявила AFP речниця норвезького Міністерства закордонних справ Ане Хаавардсдаттер Лунде.

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли Гуайдо, голова парламенту країни, звинуватив Мадуро в узурпації влади і оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента, склавши президентську присягу. Його визнали за єдиного легітимного керівника країни понад півсотні держав світу, зокрема більшість країн Латинської Америки. Але важелі керування країною і силовими структурами залишаються в руках Мадуро.