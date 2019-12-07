Верховний суд США призупинив застосування смертної кари на федеральному рівні – ЗМІ

Верховний суд США відмовив Адміністрації Дональда Трампа в проведенні першої з 2003 року страти за вироком федерального суду, повідомляє Голос Америки з посиланням на Reuters.

Судді Верховного суду залишили чинною тимчасову заборону, ухвалену федеральним суддею. Адміністрація Трампа намагається домогтися права виконати чотири смертних вироки, але все більше штатів США відмовляються від цієї міри покарання.

За даними громадської організації Death Penalty Information Center, в федеральних в'язницях США нині перебувають 62 засуджених до страти. Всі вони визнані винними у вбивствах та інших тяжких злочинах.

Як повідомляє Deutsche Welle, 2 грудня адміністрація Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням скасувати винесене того ж дня рішення апеляційного суду у Вашингтоні щодо заборони виконання смертних вироків федеральних судів. При цьому уряд посилався на «немислиму жорстокість» засуджених до вищої міри покарання злочинців.

Судова тяжба ведеться не щодо до смертної кари як такої, а методу її виконання. Суд в Вашингтоні визнав неприпустимим відхилення від діючої з 1994 року норми про застосування смертельної суміші з трьох речовин, а уряд планував застосувати смертельну дозу однієї речовини – психотропного препарату пентобарбітал.

Виконання смертних вироків на федеральному рівні у США не застосовувалося з 2003 року, натомість страти відбуваються у деяких штатах за їхнім місцевим законодавством.