Іноземні банки зможуть відключати від фінансової системи США за порушення санкцій проти Росії – указ Байдена

На сайті Білого дому 22 грудня опублікований указ президента США Джо Байдена про заходи щодо іноземних банків, причетних до операцій, повʼязаних із постачанням для російського оборонно-промислового комплексу. Згідно з указом, американська влада може заборонити банкам відкривати рахунки у США, а також блокувати їхнє майно.

Раніше провідні західні видання, зокрема, Financial Times та CNN, писали, що Байден підпише указ, який дозволить американській владі запроваджувати обмеження щодо іноземних фінансових інститутів, які допомагають Росії обходити санкції.

«Фінансові установи, які продовжують обробляти транзакції до Росії, мають зробити вибір — зупинити всі транзакції від клієнтів, які постачають критично важливі товари, або переконатися, що ці товари не приносять користі російській військовій машині. В іншому випадку вони ризикують втратити доступ до фінансової системи США», – написав заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо в колонці Financial Times.

Провідне фінансове видання світу зазначає, що відповідальність за сприяння в обході санкцій загрожує банкам незалежно від того, знали чи ні вони, що працювали з компаніями, які перебувають під санкціями.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що мета указу — «створення нових та потужних інструментів проти російської військової машини», якими влада США «без вагань» скористається. «Ми очікуємо, що фінансові установи докладуть усіх зусиль, щоб переконатися, що вони не виступають поплічниками в обході та ухиленні [від санкцій]», – заявила вона.