Верховна Рада розгляне подання ГПУ щодо зняття недоторканності з Вілкула та Колєснікова

Верховна Рада України у вівторок розгляне подання Генеральної прокуратури України про зняття недоторканності зі співголови фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула і члена цієї фракції Дмитра Колєснікова. Про це під час погоджувальної ради заявив голова українського парламенту Андрій Парубій.

За його словами, сьогодні крайній термін, коли парламент має розглянути це питання, і подання розглядатимуться одними з перших.

Андрій Парубій нагадав, що минулого тижня Регламентний комітет Верховної Ради ухвалив рішення винести подання на розгляд депутатів.

Прокуратура підозрює Олександра Вілкула у зловживанні службовим становищем та перевищенням повноважень під час перебування на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації. За даними прокуратури, Вілкул брав участь у незаконних земельних справах: ідеться про передачу земельних ділянок ПАТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», а також про незаконну зміну цільового призначення земельної ділянки. Олександр Вілкул звинувачення заперечує.

Дмитра Колєснікова підозрюють у зловживанні службовим становищем під час перебування на посаді голови Агентства держмайна України. Депутат спростовує ці звинувачення.