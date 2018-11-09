Українські військові не постраждали 9 листопада на Донбасі – штаб ООС

Українські військові не зазнали втрат внаслідок бойових дій на Донбасі 9 листопада – дані станом на 18:00 повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними військових, підтримувані Росією бойовики протягом дня відкривали вогонь чотири рази, зокрема із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстрілів зазнали позиції Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Вільний, Авдіївка і Піски.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах околиць окупованого Донецька. Про поранених не повідомляють. В угрупованні «ЛНР» інформації про обстріли не подають.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.​

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

​Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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