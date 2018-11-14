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14 Листопад 2018, Київ 09:10
Новини | Події

Українські військові не постраждали минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 13 листопада 2018 року (дані Міноборони України)

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Внаслідок бойових дій у зоні збройного конфлікту на сході України минулої доби, 13 листопада, жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав, повідомляє штаб ООС.

За ранковими даними військових, підтримувані Росією бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, при цьому двічі – з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Під обстрілом опинилися позиції українських військових поблизу населених пунктів Кримське, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне і Гнутове, йдеться в повідомленні.

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Угруповання «ДНР», що контролює частину Донецької області, вранці 14 листопада даних про обстріли не наводить. В угрупованні «ЛНР», що контролює частину Луганщини, звинувачують українських військових в одному обстрілі своїх позицій. Інформації про постраждалих – немає.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

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Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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