Один військовий поранений, один зник минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий поранений, ще один – Сергій Проданюк – зник під час бойового зіткнення минулої доби, 29 листопада, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил вранці 30 листопада. Такі ж дані у штабі ООС наводили напередодні ввечері.

Згідно з повідомленням, підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Втім у штабі запевняють, що ситуація в зоні бойових дій «залишалася цілком контрольованою».

За даними військових, обстрілів зазнали їхні позиції поблизу населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове, Водяне, Красногорівка, Тарамчук, в районі Верхньоторецького і неподалік Авдіївки.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про обстріли своїх позицій минулої доби не наводять. В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили у шести обстрілах своїх позицій. Про поранених не повідомляють.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.