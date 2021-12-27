Двоє військових поранені на Донбасі – штаб ООС

Двоє українських військових поранені на Донбасі внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомив 27 грудня пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, військові перебувають у лікувальних закладах, стан їхнього здоров’я – тяжкий.

У штабі ООС повідомили, що від початку доби 27 грудня зафіксували дев’ять порушень режиму припинення вогню, одне з яких було із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За даними пресцентру ООС, обстріли зафіксували в напрямку Нью-Йорку, Новозванівки, Гнутового, Новолуганського, Мар’їнки, Красногорівки, Травневого, що на Донеччині, велися вони з автоматичних і станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, протитанкових ракетних комплексів, з мінометів калібру 120 мм. Біля Гнутового бойовики задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – заявили у пресцентрі ООС.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли своїх позицій станом на 17:00 не повідомляли.

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з питань мирного врегулювання на Донбасі заявила, що на засіданні 22 грудня було досягнуто «спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню в межах відповідних заходів, узгоджених 22 липня 2020 року».

Про «тверду рішучість» учасників повністю виконувати заходи з посилення режиму тиші також заявив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Мікко Кіннунен.

Ці домовленості привітали Міністерство оборони і Збройні сили України, а також Державний департамент США.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.