Один військовий поранений минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий поранений протягом минулої доби, 5 грудня, на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Про те, в якому стані перебуває поранений, не інформують.

Згідно з повідомленням, підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема шість разів – з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

«Ситуація в районі проведення операції мала ознаки до загострення на Попаснянському напрямку, проте, залишається цілком контрольованою Об’єднаними силами», – йдеться в ранковому повідомленні прес-центру ООС.

За даними військових, обстрілів зазнали їхні позиції поблизу населених пунктів Опитне, хутір Вільний, Піски, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Чермалик і Гнутове.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про обстріли своїх позицій минулої доби не наводять. В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили у п’ятьох обстрілах своїх позицій. Про поранених не повідомляють.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.