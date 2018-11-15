Один військовий поранений внаслідок бойових дій на Донбасі минулої доби – штаб ООС

Внаслідок бойових дій у зоні збройного конфлікту на сході України минулої доби, 14 листопада, поранений один військовий Об’єднаних сил, повідомляє штаб ООС.

За ранковими даними військових, підтримувані Росією бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, при цьому п’ять разів – з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Під обстрілом опинилися позиції українських військових поблизу населених пунктів Щастя, Старий Айдар, Кримське, Верхньоторецьке, Піски, Новоселівка Друга, Красногорівка, Гранітне, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що з початку нової доби обстріли відновилися, зокрема, на Горлівському напрямку. Військові внаслідок цих обстрілів не постраждали, йдеться в повідомленні.

Угруповання «ДНР», що контролює частину Донецької області, вранці 14 листопада даних про обстріли не наводить. В угрупованні «ЛНР», що контролює частину Луганщини, звинувачують українських військових у трьох обстрілах своїх позицій. Інформації про постраждалих – немає.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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