Один військовий поранений внаслідок обстрілів на Донбасі – штаб ООС

Один український військовослужбовець поранений 30 грудня внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомляє вранці 31 грудня штаб операції Об’єднаних сил.

«30 грудня збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів зі снайперських гвинтівок. Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка і Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, від початку нинішньої доби бойовики вогневої активності не проявляли.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про обстріли минулої доби не подають.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.