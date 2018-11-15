Один український військовий поранений на Донбасі 15 листопада – штаб

Один український військовий поранений на Донбасі 15 листопада, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

У штабі зазначили, що 15 листопада підтримувані Росією бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл українськими військовими села Спартак. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 15 листопада.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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