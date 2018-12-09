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09 Грудень 2018, Київ 16:07
Новини | Події

Військовий зазнав поранення під час навчань у Львівській області – бригада

Життю пораненого військового нічого не загрожує

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Український військовий зазнав поранення в ногу під час навчань у Львівській області, повідомила 24-а окрема механізована бригада імені короля Данила.

«Під час планових навчань на одному з полігонів Львівщини внаслідок недотримання заходів безпеки зазнав поранення в ногу один із військовослужбовців бригади. Потерпілому одразу надали фахову медичну допомогу військові медики, його відправили на лікування в один із шпиталів Львова. Життю військовослужбовця загрози немає, бо життєво важливі органи не пошкоджені», – заявили військові.

Через інцидент призначене службове розслідування.

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