Військовий зазнав поранення під час навчань у Львівській області – бригада

Український військовий зазнав поранення в ногу під час навчань у Львівській області, повідомила 24-а окрема механізована бригада імені короля Данила.

«Під час планових навчань на одному з полігонів Львівщини внаслідок недотримання заходів безпеки зазнав поранення в ногу один із військовослужбовців бригади. Потерпілому одразу надали фахову медичну допомогу військові медики, його відправили на лікування в один із шпиталів Львова. Життю військовослужбовця загрози немає, бо життєво важливі органи не пошкоджені», – заявили військові.

Через інцидент призначене службове розслідування.