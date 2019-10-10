У США заарештували розвідника за передачу ЗМІ секретних даних

У США прокуратура заарештувала співробітника розвідувального правління Міністерства оборони Генрі Фріза за передачу секретної інформації журналістам.

Слідчі стверджують, що обвинувачений за минулий і поточний рік передавав репортерам пов’язані з національною безпекою дані. Інформація нібито стосувалася систем озброєння неназваної іноземної держави і була використана в не менше ніж восьми новинних статтях.

В обвинувальному висновку йдеться, що у Фріза, найімовірніше, були романтичні стосунки з кимось із двох журналістів, які й отримували від нього ці дані. ФБР перехоплювало його телефонні розмови і двох репортерів, а також мало доступ до їхнього особистого листуванні в твіттері.

Міністерство юстиції заявило, що не буде публічно називати імена журналістів, засоби масової інформації, в яких вони працюють, і країну, якої стосувалася секретна інформація.

Генрі Фріз працював аналітиком контртерористичного відділу розвідуправління оборонного відомства США. Його заарештували в середу вранці, коли він приїхав на роботу. Фрізу загрожує до 20 років позбавлення волі.

За даними представника прокуратури, за останні два роки Міністерство юстиції США звинуватило шістьох осіб у витоку даних.