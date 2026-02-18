Єврокомісія cхвалила стратегію щодо посилення підтримки східних регіонів ЄС

Європейська комісія ухвалила комплексну стратегію, спрямовану на посилення підтримки східних регіонів країн-членів Євросоюзу, що межують з Росією, Білоруссю та Україною.

Як повідомляє пресслужба Євроомісії, зміцнення «добробуту та стійкості цих регіонів є не лише виявом солідарності ЄС після вторгнення Росії в Україну, але й стратегічною інвестицією в безпеку, конкурентоспроможність та майбутню стабільність Європи».

Зазначається, що кілька регіонів з дев’яти держав-членів – Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії – особливо постраждали від гібридної війни, міграції зі зброєю, економічних та торговельних збоїв, а також демографічного спаду.

Йдеться про підтримку у п’яти пріоритетних сферах – безпека, зокрема згадується ініціатива щодо захисту від безпілотників, добробут (сприяння доступу до фінансування, зокрема через механізм EastInvest), використання місцевих сильних сторін, сильні громади та зв’язок.

ЄС має понад 3500 км сухопутного кордону з Росією та Білоруссю, і майже 1500 км з Україною, плюс 600 км межує з морським басейном Чорного моря, який також спільний з Україною та Росією.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС надав політичну, технічну та фінансову підтримку своїм східним регіонам для покращення інфраструктури, підвищення економічної стійкості, але, оскільки економічні та безпекові умови в цих регіонах продовжують погіршуватися через продовження війни, необхідна подальша підтримка.



