На стінах Зали пам’яті 2 532 таблички з прізвищами загиблих військових ЗСУ – АП

На стінах відкритої 14 жовтня Зали пам’яті розміщені 2 532 таблички з прізвищами військових Збройних сил України, загиблих упродовж 1992-2018 років, повідомила прес-служба Адміністрації президента України.

Зала пам’яті розташована на території Міністерства оборони України. Поруч із нею облаштований церемоніальний майданчик із Дзвоном пам’яті та Стелою, у якій вмонтовані осколки снарядів. В Адміністрації президента заявили, що поминальний ритуал здійснюватимуть щодня, кількість дзвонів залежатиме від кількості загиблих у цей день.

У середині Зали пам’яті є Книга пам’яті з іменами загиблих. Її структура побудована «за принципом календаря»: один розворот – один день, де згадуються всі загиблі в цей день за всі роки. Згідно з повідомленням, порожні лише 32 розвороти, в усі інші дні Збройні сили України мали бойові втрати.