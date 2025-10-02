Наглядова рада змінила своє рішення і залишила Зайченка головою «Укренерго» – ЗМІ

Наглядова рада «Укренерго» змінила своє рішення і погодилась залишити головою компанії Віталія Зайченка, якому минулого тижня висловила недовіру. Про це повідомляють «РБК-України» та «Економічна правда».

За даними медіа, відповідне рішення наглядова рада ухвалила після декількох днів консультацій з акціонером – Міністерством енергетики України.

Правління компанії залишається в тому ж складі, що і було, а головою правління залишається Зайченко.

За інформацією джерел, після наказу Міненерго про необхідність прийняття рішень Наглядовою радою не online, а виключно в Києві, яке було прийнято минулої п’ятниці, у понеділок іноземні члени НР прибули в Київ і почали консультації з представниками акціонера.

Повідомляється, що ці перемовини тривали три дні – до середи включно, до них було залучено і керівництво Мінекономіки.

26 вересня наглядова рада НЕК «Укренерго» звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління та призначила Олексія Брехта тимчасово виконуючим обов’язки.

За даними медіа, рішення звільнити голову «Укренерго» ухвалили у відповідь на результати перевірки з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Перевірка показала, що двох членів правління – Івана Юрика та Олега Павленка – влітку призначили з порушеннями. Ці порушення вчасно не усунули, тому наглядова рада вирішила звільнити не тільки членів правління, а й Зайченка, до якого «втратили довіру».

Зайченко був звільнений через три місяці після призначення. До цього Олексій Брехт був виконувачем обов’язків голови правління «Укренерго».

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 29 вересня заявила, що «Укренерго» зобов’язане повідомляти НКРЕКП про будь-які зміни, що можуть вплинути на його незалежність, але компанія цього не зробила. Також, на думку НКРЕКП, те, що усі члени правління були звільнені, створило небезпечний управлінський вакуум у компанії та поставило під сумнів її здатність забезпечувати ефективне керівництво системою передачі.