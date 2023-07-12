У Вільнюсі розпочалася зустріч Зеленського та Байдена

У Вільнюсі, де проходить саміт НАТО, розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.



«Почалася зустріч із президентом США Байденом. У полі зору – безпека та все, що її посилює. Буде змістовно», – написав Зеленський у твіттері.

Як повідомлялось раніше, президент США Джо Байден у кулуарах саміту НАТО проведе зустріч із президентом України. В ефірі Радіо Свобода радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Байден і Зеленський обговорюватимуть не лише вступ України в НАТО, а й питання пришвидшеного постачання зброї.

У другий день саміту НАТО у Вільнюсі Володимир Зеленський вже провів переговори із лідерами Німеччини, Канади та Британії.