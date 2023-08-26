В ЄС хочуть продовжити заборону на імпорт зерна: коментар МЗС України

Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна, попри те, що це «не відповідає духу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципам Єдиного ринку», йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

«Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії. Викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції», – зазначають у відомстві.

Міністерство закликало керівництво ЄС, а також причетні країни, деякі з яких отримували фінансування відповідних секторів із бюджету союзу, знайти «збалансоване» рішення.

Як пише МЗС, «сьогодні зміцнювати Єдиний ринок ЄС та протидіяти російським викликам можна лише в дусі солідарності».

17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди. США і Європейський союз звинуватили Росію у використанні продовольства як зброї під час війни через погіршення глобальної продовольчої кризи, коли вона почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Перед цим, у червні, під час конференції з питань відновлення Велика Британія представила програму щодо страхування від воєнних ризиків, узгоджену з міжнародними партнерами, щоб усунути цей недолік і таким чином значно збільшити підтримку для відновлення України.



Тоді британські компанії Aon і Lloyd’s сьогодні оголосили, що об’єднають зусилля з Vienna Insurance Group, однією з найбільших страхових компаній, що працюють в Україні, щоб забезпечити швидкий доступ до закордонних послуг з перестрахування для підтримки відновлення України.



Розбудова потенціалу перестрахування є ключовим фактором, який гарантує, що бізнес зможе продовжувати підтримувати звичну діяльність в Україні.