У 2013 році готовність ЗСУ до виконання завдань становила «в районі 40%» – генерал Назаров

У 2013 році готовність Збройних сил України до виконання завдань становила «в районі 40%», заявив генерал-майор ЗСУ, колишній перший заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Віктор Назаров в інтерв’ю Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

За його словами, у ЗСУ існує три стани: «готові до виконання завдань», «обмежено готові» та «не готові».

«Скажу так, що готові – це 70% складу і спроможні виконувати завдання. Обмежено готові – це десь 50%. Нижче 30% – то це вже, фактично, не готові. То у 2013 збройні сили були готові в районі сорока відсотків», – заявив Назаров.

Він нагадав, що в часи президентства Віктора Януковича було скорочене Об’єднане оперативне командування, створене за допомогою міжнародних партнерів України.

«Потім такий же підхід був і до Управління восьмого армійського корпусу, який в нас був в Житомирі. Це було управління, Об’єднаних сил швидкого реагування. Для мобільного і швидкого залучення в разі будь-якої загрози. Теж до нього причепились, от скоротити і скоротити. Навіщо він вам потрібен. І безліч було обґрунтувань, що це не треба робити, переконували посадових осіб», – сказав Назаров.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Невдовзі після цього на Донбасі почався збройний конфлікт, який триває й досі. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.