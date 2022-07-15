Війська РФ намагалися встановити контроль над Богородичним на Донеччині, ЗСУ відбили штурм – Генштаб

Українські війська знову успішно відбили штурм, під час якого російські війська намагалися встановити контроль над Богородичним на Донеччині, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, на Донецькому напрямку на окремих ділянках війська РФ активізували застосування авіації, ствольної та реактивної артилерії з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області.

«Противник завдавав авіаударів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Даріївка, Краматорськ, Берестове, Білогорівка, Покровське, Соледар, Нова Камʼянка, Парасковіївка, Бахмут, Весела Долина та Нью-Йорк. Ракетно-авіаційні удари зафіксовані неподалік Білогорівки, Ягідного, Бахмута, Авдіївки та Новоселівки», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що російські війська намагаються взяти під контроль ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ. Також вели штурмові дії в напрямку Нагірного та Білогорівки. Українські війська вогнем зупинили всі ці спроби.

Також загарбники провели декілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина. Як результат – війська РФ зазнали втрат та відкотилися назад.



На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Пречистівка, Новопіль, Мирне, Малі Щербаки.

Значними втратами для російських військ завершилась спроба покращити тактичне положення на напрямках Солодке – Водяне, Володимирівка – Водяне, Єгорівка – Павлівка, додають у штабі.

На Південнобузькому напрямку противник обстрілює позицій українських військ із танків, ствольної і реактивної артилерії по лінії зіткнення.



На Слобожанському напрямку війська РФ застосували ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Харкова, Старої Гнилиці, Руської Лозової, Українки, Руських Тишків, Перемоги, Микільського, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепіля, Новомиколаївки, Нової Дмитрівки, Дібровного, Богородичного та Карнаухівки. Завдали авіаудару поблизу Верхнього Салтова.