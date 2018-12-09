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09 Грудень 2018, Київ 19:35
Новини | Події

Доба на фронті: 11 обстрілів, один поранений військовий – штаб

Позиції військових ЗСУ під Авдіївкою, грудень 2017 року

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Упродовж доби підтримувані Росією бойовики незаконних збройних угруповань 11 разів порушили режим тиші, повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил. В тому числі йдеться про застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Обстріли з мінометів зафіксовані неподалік селища Новотошківського та хутора Вільного у Луганській області.

«По опорних пунктах наших військ поблизу населених пунктів хутір Вільний, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», – повідомляє прес-служба штабу.

В ході бойових дій один військовий Збройних сил зазнав поранення.

В незаконному збройному угрупованні «ДНР» стверджують, що ЗСУ нібито здійснили обстріл околиць окупованого Донецька вранці 9 грудня. В аналогічному угрупованні «ЛНР» заявлять про шість обстрілів з боку української армії за добу 9 грудня.

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 9 грудня (карта)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 9 грудня (карта)

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну. Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Російська блокада українських портів
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Російська блокада українських портів

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